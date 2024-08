Calcio – Ricci è un giocatore del Brindisi

Prende sempre più forma lo scacchiere biancazzurro a disposizione di Alessandro Monticciolo. Il Brindisi FC comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Manuel Ricci. Classe ’90, centrocampista in grado di svariare anche sul fronte offensivo, Ricci è cresciuto nelle giovanili della Lazio, con cui ha conquistato per tre volte l’accesso alle fasi finali del campionato Primavera. Dal 2010 al 2016 gioca in Lega Pro, con le maglie di Monza, Pergocrema, Salernitana, Reggiana, Lupa Roma e Avellino. Tra il 2017 e il 2018 sbarca in D per vestire la maglia dell’Anzio (37 presenze e 9 gol con i neroniani) per poi tornare in C e indossare le maglie di Matera, Potenza (ben 116 presenze e 10 gol con i rossoblù lucani) e Juve Stabia. Fino alla scorsa stagione, con la prima parte del campionato disputata a Reggio Calabria, sponda LFA, la seconda sempre in serie D con la maglia amaranto del Trastevere Calcio. In carriera vanta anche una presenza con la Nazionale Under 20 di Francesco Rocca, a Oberhausen contro la Germania. La società del Brindisi FC, in ogni sua componente, dà il benvenuto a Manuel Ricci augurandogli un buon lavoro e una stagione ricca di successi, sia personali che di squadra.