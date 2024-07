Calcio – Roma: “Tanti debiti e punti di penalizzazione. Azioni legali, ma avanti tutta con il progetto”

«Abbiamo trovato una montagna di debiti che stiamo con tanto sacrificio risolvendo – ha dichiarato il presidente del Brindisi Football Club, Giuseppe Roma, impegnato in questi giorni insieme con la dirigenza nella costruzione del progetto tecnico e organizzativo –. Stiamo scontando anche le conseguenze di una gestione precedente su alcuni aspetti della quale abbiamo già dato mandato ai nostri legali di approfondire su eventuali azioni da intraprendere. Tutto questo, come si vede, non ferma me e gli altri soci nell’allestire un progetto di società calcistica proiettata verso i migliori risultati possibili, consapevoli, altresì, dell’ulteriore difficoltà dei punti di penalizzazione che sono, anche quelli, eredità della gestione precedente. Quello che chiedo ai tifosi, alle istituzioni, agli imprenditori e a tutti coloro che possono essere interessati è di starci vicino, sostenerci e sentirsi uniti nel solo grido di “Forza Brindisi”!».