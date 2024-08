Calcio – Secondo giorno di ritiro per il Brindisi a San Giovanni in Fiore

Prosegue regolarmente il programma di lavoro del Brindisi FC a San Giovanni in Fiore. I ragazzi di mister Monticciolo hanno svolto la seconda giornata di allenamento prestagionale. Ritmi intensi e grande concentrazione in questo avvio di ritiro. La squadra ha iniziato gli allenamenti con una sessione intensiva di forza, seguita da un lavoro tattico specifico per reparti. Il focus si è poi spostato sulle esercitazioni con la palla, con l’obiettivo di affinare le capacità tecnico-tattiche. Diverse le esercitazioni mirate a migliorare il controllo, il passaggio, il posizionamento e la visione di gioco. La seduta di allenamento si è conclusa con una partitella a ranghi misti a metà campo.

«Nel pomeriggio abbiamo lavorato in piscina – ha detto il preparatore atletico, prof. Mino Martinelli – secondo un piano che prevede carichi intensi e poi allenamenti di scarico che i ragazzi stanno svolgendo regolarmente. Il lavoro tecnico e quello atletico in campo si integrano senza intoppi e tutto procede nella massima tranquillità e concentrazione. Mi piace poi sottolineare un altro aspetto, quello del gruppo, che a mano a mano sta prendendo forma con i ragazzi che imparano a conoscersi e a legare in campo e fuori. Può immaginare quanto importante sia l’affiatamento per una squadra costruita dalle fondamenta con giocatori che indossano la stessa maglia per la prima volta: è un valore assoluto sul quale occorre lavorare giorno dopo giorno, con pazienza, ma fiduciosi di essere sulla strada giusta».