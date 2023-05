CALCIO – SIAMO IN SERIE C!!!! MAGICO BRINDISI

Calcio. Il Brindisi e’ in serie C

Dopo 33 anni il Brindisi torna in serie C. La squadra del presidente Arigliano ha superato la Cavese per 3 a 1, nello spareggio giocato sul campo neutro di Vibo Valentia. Entrambe le squadre avevano concluso al primo posto la stagione regolare. Il gol che ha spianato la strada al successo è’ stato siglato nel corso del primo tempo dal capitano D’ Anna. In un’altra occasione, con Santoro, i biancazzurri hanno sfiorato il raddoppio. Ma anche la Cavese ha avuto qualche chance per pareggiare. Nel corso della ripresa i campani hanno attaccato ma la difesa del Brindisi, sorretta da 1600 tifosi e da tutta una citta’, ha resistito. E poi alla mezz’ora Opoola ha realizzato il gol della sicurezza con un preciso contropiede. Al 90esimo c’e’ il gol della bandiera della Cavese. Negli ultimi minuti la Cavese spinge forte, ma il Brindisi resiste e segna il tris con Felleca. Grande giubilo in casa biancazzurra al termine del match e ora la festa puo’ esplodere anche nelle vie città. Il Brindisi torna nel calcio dei grandi. Ma lo sport ha perso ancora una volta per la inciviltà di alcuni tifosi della Cavese che hanno gettato in campo di tutto, fumogeni, bottigliette, bandiere per protestare non si sa contro chi. La gara e’ stata sospesa per 10 minuti al 36esimo del secondo tempo per l’impossibilità di continuare il match. Una brutta pagina scritta da questi pseudotifosi. Responsabilità anche della Lega di serie D. Il campo calabrese non era lo stadio ideale per questo tipo di eventi. Tutto questo non inficia comunque la grande impresa del Brindisi. Ora la città e’ in serie C.