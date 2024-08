Forze nuove tra i pali per il Brindisi FC. Si tratta di Simone Palmisano, classe 2006, nato a Martina Franca. Cresciuto nella scuola calcio Esperia di Monopoli, nel 2022 si trasferisce a Bari dove disputa la sua prima stagione in biancorosso nell’under 17 di Luigi De Simone, quindi l’anno successivo difende i pali della formazione Primavera agli ordini di mister Federico Giampaolo. Il Brindisi FC dà il benvenuto al nuovo giovane portiere biancazzurro