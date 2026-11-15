Calcio. Solo un pari per il Brindisi con l’Ischia

Brutta prova del Brindisi che in casa pareggia per 1 a 1 contro l’Ischia. Bruttissimo primo tempo, meglio nella ripresa. Questa la formazione iniziale del Brindisi. In campo dal 1’ Giardino, Gori, Zenelaj, Ganfornina, Benvenga, Calvano, Paladini, Barbero, Dantona, De Angelis, Sosa. Il fantasista Carretta parte dalla panchina. Gara equilibrata verso il basso profilo. La squadra di Taurino stenta a trovare i giusti ritmi di gioco. Gli ospiti riescono ad avere la meglio nei duelli. Si arriva alla mezz’ora tra la noia per i tifosi biancazzurri e l’Ischia passa clamorosamente in vantaggio intorno alla mezz’ora con Vitale. I padroni di casa si fanno notare nella prima frazione solo per un tiro di Sosa parato in due tempi. Qualcosa di meglio il Brindisi ha fatto nella ripresa, cogliendo il pareggio con Barbero. Comunque, passo indietro nella prestazione e in classifica.