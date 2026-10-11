Calcio. Super vittoria del Brindisi con la Nocerina

Il big match della domenica della serie D lo ha vinto il Brindisi che ha superato, in trasferta, per 1 a 0 la forte Nocerina, che era fino a oggi pomeriggio seconda in classifica. Una vittoria che da’ morale ma soprattutto punti in classifica. Sono sei i punti di distacco dalla vetta occupata dalla Virtus Francavilla ma il trend del rendimento della squadra di Taurino e’ in crescita .

Questa la formazione iniziale del Brindisi: Giardino, Gori, Zenelaj, Perez, Benvenga, Sanchez, Paladini, Barbero, De Angelis, Alboni e Sosa.

Domenica prossima si torna a giocare in casa per il derby contro il Nardo’.