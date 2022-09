CALCIO – TERMINE IN PAREGGIO IL BIG MATCH TRA BRINDISI E CASARANO

Termina 1-1, al termine di 98 minuti infuocati, il super big match tra Brindisi e Casarano valido per la quarta giornata del campionato di Serie D girone H. Succede di tutto allo stadio ‘Fanuzzi’: un gol per parte, cinque ammonizioni, due espulsioni (entrambe biancazzurre), quattro legni (tutti rossoblu) e un’infinità di polemiche e proteste da entrambi i lati sono il resoconto di uno scontro diretto sentitissimo da entrambe le squadre e le tifoserie. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio nel primo tempo al ventesimo minuto grazie a un bellissimo gol del solito D’Anna, mentre la rete del pareggio degli ospiti arriva nel finale con una straordinaria acrobazia di Saraniti.

Il Casarano resta capolista solitaria a quota dieci punti mentre per il Brindisi arriva il secondo beffardo pareggio consecutivo (dopo l’1-1 di Gravina) che porta a otto i punti in classifica.

Mister Danucci conferma la ‘formazione tipo’ con Vismara tra i pali, Esposito e Valenti sulle fasce con Sirri e Baldan al centro della difesa, Zampa e Cancelli interni di centrocampo e Dammacco, D’Anna e Palumbo sulla trequarti a supporto di Santoro. È il Casarano a far registrare la prima grande occasione da gol al minuto dodici con un calcio d’angolo battuto direttamente in porta da Strambelli con il pallone che, però, si stampa sulla traversa. Il Brindisi tiene botta e reagisce alla perfezione e, al minuto venti, passa in vantaggio: splendida azione personale di Dammacco che appoggia sulla sinistra per il solito D’Anna che conclude in porta di prima intenzione e con un tiro imparabile gonfia la rete alle spalle di un incolpevole Baietti. Brindisi 1, Casarano 0. Gli ospiti non escono dalla partita e anzi provano a rendersi pericolosi dalle parti di Vismara pochi minuti più tardi con una insidiosa conclusione di Marsili che esce a fil di palo. Nel finale di frazione gli animi si surriscaldano e arriva la prima sliding doors della partita: durante l’intervallo, infatti, arriva la segnalazione dell’espulsione di Alex Sirri per un presunto colpo subito da Pambianchi nell’area di rigore biancazzurra. La superiorità numerica costringe Danucci a un cambio tattico con l’ingresso di Gorzelewski per l’ammonito Dammacco e, in dieci contro undici, il Casarano inizia a premere sull’acceleratore relegando il Brindisi stabilmente nella propria metà campo. Poco prima del settantesimo clamoroso doppio palo scheggiato dal Casarano con Garcia e, subito dopo, da Strambelli: i legni salvano il Brindisi ma rimandano di pochi minuti l’appuntamento con il pari. Il Brindisi resta in nove per l’espulsione di Zampa (doppio giallo) e, sugli sviluppi della punizione seguente, arriva la rete di Saraniti con la complicità del palo. Dopo otto minuti di recupero, arriva il triplice fischio che, tra le molteplici proteste, mette la parola fine a un incontro tesissimo tra due delle contendenti alla vittoria finale. Domenica prossima il Brindisi torna in campo a Martina Franca e dovrà fare a meno di Sirri e Zampa.

Antonio Solazzo

foto Gianni Di Campi