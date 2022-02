CALCIO – TERZA VITTORIA CONSECUTIVA DEL BRINDISI!

Il Brindisi vince anche a San Giorgio e si regala il suo terzo successo consecutivo in campionato. Decide un fondamentale gol di Badje alla mezz’ora del secondo tempo che fissa il punteggio sullo 0-1 finale. Continua la scalata degli uomini di mister Di Costanzo verso la salvezza: con i tre punti conquistati oggi in Campania, infatti, il Brindisi esce dalla zona retrocessione per la prima volta in stagione e inizia a mettere pressione al gruppone invischiato nella lotta play-out. Con i risultati rimediati dagli altri campi, i biancazzurri scavalcano il Rotonda e il Nardò (che però ha due partite da recuperare) e si infila nella scia di Bisceglie, Nola e San Giorgio stesso.

Il Brindisi cambia schieramento e scende in campo con la difesa a tre composta da Stranieri, Romano e Spinelli davanti al portiere Cavalli; Colaci e Morleo agiscono larghi a centrocampo mentre Galdean, Zappacosta e Silvestro sono gli interni: Badje e Lopez completano l’undici di partenza in attacco. La formazione biancazzurra fa la partita, colpisce due pali e soprattutto all’inizio del secondo tempo crea tantissime palle gol senza trovare il colpo vincente. I padroni di casa provano a reagire anche grazie alle forze fresche dalla panchina, ma nel miglior momento dei campani il Brindisi passa in vantaggio: minuto 32, cross dalla destra di Triarico su cui arriva Badje che continua il suo magic moment e realizza con un colpo di testa una rete pesantissima che vale lo 0-1. Gli ospiti continuano a fare la partita nel tentativo di raddoppiare e chiudere le ostilità con Triarico, ma i suoi tentativi si spengono sul fondo. Dopo un lunghissimo recupero (7 minuti), il direttore di gara fischia tre volte e sancisce la fine di uno scontro diretto importantissimo e che alimenta le ambizioni del Brindisi e del suo presidente Arigliano, uno dei pochi a non mollare e, anzi, a rilanciare.

Domenica il Brindisi è atteso da un’altra importante sfida (in casa) contro il Nola, decisiva anche in vista del recupero di mercoledì 9 marzo al Fanuzzi contro la Nocerina.

Antonio Solazzo