Calcio. Tra due giorni l’esito sul ripescaggio del Brindisi

48 ore di speranza per ritornare in Paradiso. Il Brindisi del presidente Roma e di mister Ciullo attende con tanta speranza l’esito del Consiglio di Lega di serie D, convocato per giovedì 31 luglio, in riferimento alla scelta delle tre squadre da ripescare in Interregionale. Insieme con il team brindisino attendono l’esito della riunione di Lega anche Rieti, Caronnese (Va), Montespaccato (Roma), Valentino Mazzola (Si), Città di Sant’Agata (Me), Cos Sarrabus (Og), Fanfulla (Lo), Follonica (Gr), Maddalena (Ss), Licata (Ag), Roma City e Ugento (Le). Se il Brindisi non dovesse essere riammesso in serie D partirà’ in Eccellenza con il proposito di disputare un campionato di vertice. D’altra parte con la formazione di alto livello che si sta formando non potrebbe essere diversamente.