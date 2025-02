Il Prefetto della Provincia di Salerno, a seguito del rinvio dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive alle valutazioni e determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha disposto in via ufficiale il divieto di vendita dei tagliandi della partita Costa d’Amalfi FC – Brindisi FC di domenica 16 febbraio (ore 14.30) ai residenti nella provincia di Brindisi.