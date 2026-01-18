Calcio – Tutto facile per il Brindisi con l’Acquaviva

Tutto facile per il Brindisi di mister Ciullo che, in casa, si sbarazza senza patemi d’animo dell’Acquaviva per 4 a 1, tallonando sempre il Bisceglie in vetta alla classifica, visto la vittoria della capolista sul campo del Taurisano. Questa la formazione iniziale del Brindisi: Antonino, Bernaola, Lanzolla, Cauteruccio, Scoppa, Lobosco, Benvenga, Sanchez, Carpineti, Burzio, Saraniti. Le reti di Burzio e di Saraniti nel primo tempo. Gara quindi in discesa per i biancazzurri. Nella ripresa i baresi accorciano le distanze con Goh N Cede. Ma per il Brindisi, in gran serata, vanno in rete ancora Burzio e Saraniti su rigore per i padroni di casa per una partita davvero dominata. Grande festa sulle tribune del pubblico di fede biancazzurra. Nel prossimo turno per il Brindisi c’è’ la trasferta contro il Maglie.