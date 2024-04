Calcio – Un Brindisi pazzesco supera anche il Sorrento!

Certo che ora e’ un caso da studiare. Fino a un mese fa il Brindisi perdeva con qualunque avversario di serie C, al punto che e’ arrivata la matematica retrocessione in serie D con tante giornate di anticipo sulla fine del campionato. Poi, da tre settimane il Brindisi vince sempre. Oggi, la squadra biancazzurra ha battuto in casa per 2 a 0 il Sorrento con le reti di Labriola e Guida. Intanto, sempre più nubi si addensano sul futuro del team biancazzurro. Lo spettro di un fallimento e’ dietro l’angolo. E quindi la serie D non e’ così scontata.