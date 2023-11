CALCIO – UN’ALTRA SCONFITTA PER IL BRINDISI

Il Brindisi perde ancora e continua a non vedere la luce in fondo a un tunnel che sembra praticamente senza fine. Il derby della quattordicesima giornata del girone C della Serie C è del Taranto che, allo stadio Iacovone, vince 1-0 e riprende il suo cammino dopo gli ultimi due k.o. consecutivi: agli ionici basta una rete di Cianci al 58’ per sbloccare – e vincere – un incontro complicato e senza particolari occasioni da gol registrate sul taccuino per tutti i 93 minuti giocati. I biancazzurri, invece, perdono la sesta partita consecutiva tra campionato e coppa e, inoltre, sono a secco di gol da ormai cinque partite, statistiche che rendono inevitabile il penultimo posto in classifica a quota dieci punti. È sempre più crisi, insomma, per una squadra apparsa in totale involuzione nell’ultimo periodo: l’ennesima sconfitta stagionale (l’undicesima) mette ancora più a repentaglio la panchina di Ciro Danucci, finito sulla graticola e già in discussione in questa pesante settimana. Passando alla cronaca, il Taranto parte meglio e dopo un minuto prova a sorprendere il Brindisi con un colpo di testa di Ferrara che si spegne fuori di poco. Al 12’ altro colpo di testa – questa volta di di Riggio – che sugli sviluppi di un corner battuto da Zonta impegna Albertazzi. Al 31’ Calvano tenta la gran botta dalla distanza, il pallone esce di poco. Nel secondo tempo i rossoblù continuano a creare senza però impensierire gli ospiti. Al 47’ Kanoute prova la conclusione a giro, sfera deviata in calcio d’angolo.

Al 53’ Orlando prova la sforbiciata, Cappelletti devia fuori. Un minuto più tardi Calvano, conclude da fuori mandando alto sopra la traversa. Al 58’ il gol che decide la partita: Orlandi pennella un calcio di punizione per la girata di Cianci che, col destro, gonfia la rete alle spalle di Albertazzi. L’1-0 indirizza il match in direzione ionica perché il Brindisi non riesce a reagire e a creare occasioni dalle parti dell’area avversaria. Al 61’ Kanoute si crea lo spazio da posizione defilata e calcia forte impegnando Albertazzi che para in due tempi. Al 69’ Zonta prova dal limite dell’area dopo un errore de biancazzurri in uscita, il tiro però è debole e centrale. Cinque minuti più tardi, poi, lo stesso Zonta ci riprova con una conclusione in diagonale su cui Albertazzi si piega e blocca senza particolari problemi. L’unica parata di Vannucchi arriva al 90’: Galano prova direttamente da punizione, l’estremo difensore mette in corner e spegne le flebili speranze del Brindisi di tornare a casa con un punto. Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio finale che condanna i biancazzurri a un’altra pesante debacle. Lunedì prossimo si torna in campo, ancora in trasferta, per un altro derby importante e impegnativo contro la Virtus Francavilla.

IL TABELLINO:

TARANTO (3-4-3): Vannucchi; Riggio, Antonini, Luciani; Mastromonaco, Zonta (76’ Fiorani), Calvano, Ferrara, Kanoute (70’ Romano), Cianci, Orlando (70’ Fabbro). A disposizione: Loliva, De Santis, Romano, Samele, Kondaj, Hysaj, Papaserio, Fiorani, Capone, Fabbro. Allenatore: Ezio Capuano.

BRINDISI (3-5-2): Albertazzi; Valenti, Bizzotto, Cappelletti; Albertini (67’ Galano), Ceesay (77’ De Angelis), Malaccari, Lombardi (77’ Costa), Monti; Golfo (67’ Moretti), Fall (67’ Ganz). A disposizione: Auro, Saio, Vona, Gorzelewski, Cancelli, Petrucci, Bellucci, Moretti, De Angelis, De Feo, Costa, Galano, Ganz. Allenatore: Ciro Danucci.

Arbitro: Sfira di Pordenone.

Marcatori: 58’ Cianci.

Note: Ammoniti: Capuano (T), Bizzotto (B), Malaccari (B), Kanoute (T), Monti (B), Fabbro (T), Romano (T).

Calci d’angolo: 9-3 per il Taranto. Recupero: p.t. 0; s.t. 3’.