Calcio. Uno sconcertante Brindisi sconfitto in casa dalla Turris

Ancora una sconfitta, peraltro meritata, per il Brindisi. La squadra di Taurino ha perso in casa contro la Turris per 3 a 1. I biancazzurri hanno fatto davvero poco al cospetto di un avversario cinico ma non trascendentale. Pubblico numeroso, ma non da record di presenze. Prime fasi del match a ritmi bassi ma con tanto agonismo su entrambi i fronti. Poi la partita si sblocca all’8’ a favore del Brindisi con Carretta bravo a mettere in rete un cross dalla destra di Alboni. La Turris stenta a trovare spazi adeguati per provare a rendersi pericolosa dalle parti di Giardino. I padroni di casa fanno buona guardia nella propria metà campo e operano poi in contropiede sfruttando la libertà’ che gode la catena di destra. Partita soporifera. Ne approfitta la Turris che un po’ a sorpresa pareggia al 39’ con un tiro diagonale lento ma preciso dalla distanza di D’Agostino. Qualche responsabilità’ dell’intero reparto difensivo biancazzurro, portiere compreso. Inizio della ripresa con il Brindisi proiettato in avanti ma senza provare un tiro che impensierisca il portiere ospite. La Turris da parte sua sfiora il vantaggio al quarto d’ora con un colpo di testa di Zappettini, su respinta incerta di Giardino, che termina di poco alto sulla pietà campana.

Entrano nel Brindisi Olivieri e Barbero al posto degli stanchi Sosa, deludente la sua prova, e Carretta, che dopo il gol ha fatto davvero poco. La manovra ora e’ piu’ convinta e al 18’ e’ proprio Barbero a sfiorare il vantaggio con un tiro che fa la barba al palo destro di Gallo.

Nel Brindisi Taurino gioca anche la carta Juanito Sanchez. Ora la gara e’ più bella con continui capovolgimenti. La Turris ha piu’ possesso palla e il Brindisi opera in contropiede. E i campani passano meritatamente in vantaggio alla mezz’ora con un colpo di testa di Bangal Faizal, appena entrato e lasciato clamorosamente solo davanti al portiere biancazzurro. Doccia fredda per tutti i tifosi. Ma il Brindisi e’ davvero in confusione. Nonostante un tentativo di non preciso forcing finale, il Brindisi esce sconfitto tra i fischi dallo stadio “Fanuzzi”. Ora f’e’ da riflettere su tutto. La squadra appare poco equilibrata e davvero imbarazzante in difesa. C’è’ da correre ai ripari per trovare un portiere più adeguato e centrocampisti piu’ propositivi. Ed ora la classifica piange davvero. Domenica si gioca in trasferta col Francavilla in Sinni.

Queste le formazioni iniziali. Brindisi con Giardino, Elefante, De Angeles, Paladini, Zeleaj, Alboni, Gori, Sanchez K, Carretta, Sosa, Caputo. all. Taurino. La Turris con Gallo, Casella, DiCorato, Cristini, Marcelli, Zappetini, Papasergio, Berardocco, Vano, D’Agostino, Barone. All. Giampa’.