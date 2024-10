Calcio – Vietata la trasferta a Martina Franca per i tifosi brindisini

MARTINA CALCIO 1947 – BRINDISI FC: TRASFERTA VIETATA AI TIFOSI BRINDISINI

Trasferta vietata per i tifosi del Brindisi FC allo stadio comunale “Giuseppe Domenico Cursi” di Martina Franca. Il Prefetto della Provincia di Taranto, a seguito della proposta del Questore di Taranto all’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e delle conseguenti valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha disposto in via ufficiale il divieto di vendita dei tagliandi della partita Martina Calcio 1947 – Brindisi FC di mercoledì 23 ottobre (ore 15.00) ai residenti a Brindisi e provincia.