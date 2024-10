Calcio – Vincenzo Rana in biancazzurro

Vincenzo Mattia Rana è un nuovo giocatore del Brindisi FC. Terzino destro classe 2005 nato a Barletta, Rana è cresciuto nel settore giovanile del Bari dove ha completato il suo percorso con l’Under 17. Nella stagione 2022-23 ha indossato la maglia del Milan Under 18 con cui ha collezionato 16 presenze. Quindi lo scorso anno il trasferimento alla Cavese, per lui appena tre presenze prima dell’esperienza a Reggio Calabria con la LFA. Quest’anno una sola presenza in campionato nelle file della Puteolana nel girone G della serie D, prima dell’arrivo a Brindisi. La società dà il benvenuto al suo nuovo giocatore augurandogli i migliori successi con la maglia biancazzurra.