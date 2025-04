Il Brindisi di Ragno supera l’Ugento per 3 a 0 e alimenta le fioche speranze di evitare la retrocessione diretta. Ora e’ a un punto dall’Angri, terzultimo. Spalti vuoti al Fanuzzi per la squalifica in seguito agli scontri nel match contro il Fasano. I gol del successo sono stati di Martinenko al 20’ del primo tempo e di Rajkovic al 30’ e in pieno recupero della ripresa.