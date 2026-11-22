Termina in parità’ lo scontro al vertice di serie D tra Martina e Brindisi. Un 1 a 1 che delude un po’ le due squadre in campo. Gara molto equilibrata e disputata in modo attento da entrambe le squadre. La pista in palio e’alta perche’ chi vince si pone come inseguitrice principale della capolista Virtus Francavilla. Primo tempo senza particolari emozioni pur se i 45 minuti sono stati giocati ad alto ritmo. Anche il secondo tempo prosegue sulla falsariga della prima frazione. La gara ha un sussulto nel finale. Prima all’81’ il vantaggio degli jonici con Battista. All’88’ poi c’è’ il pareggio della squadra di Taurino con Urano. Termina così, con un pari che scontenta tutti. In classifica, nelle prime posizioni, Virtus Francavilla 28 punti. Gladiatore 24, Brindisi, Martina, Turris e Gravina 23. Domenica prossima il Brindisi riceverà’ in casa la Palmese.

Questa la formazione iniziale del Brindisi. Giardino, Alboni, Benvenga, Paladini, Zenelaj, Sanchez K., D’Antona, De Angelis, Carretta, Barbero, Sosa.