CALCIOMERCATO – A BRINDISI GIANLUCA DI MARZIO

Brindisi abbraccia Gianluca Di Marzio, famosissimo giornalista sportivo italiano e “re del calciomercato”. La splendida cornice di Palazzo Nervegna, infatti, è stata il teatro della presentazione del suo secondo libro “Almanacco 2021/2022 del Grand Hotel Calciomercato”: all’evento, presentato da Fabrizio Caianiello, hanno partecipato il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, l’assessore allo sport Oreste Pinto e l’ex calciatore Antonio Benarrivo, vice campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 1994. Tra il pubblico, presente anche Roberto Taurino, ex giocatore e capitano del Brindisi nonché detentore del record di presenze con la maglia con la V.

Un Di Marzio torna a Brindisi quasi cinquant’anni dopo l’ultima volta: era il 1973 quando Gianni, allenatore del Brindisi calcio, portava la squadra biancazzurra a raggiungere addirittura il primo posto in Serie B, punto più alto mai toccato nella storia del calcio. Emozionante per il giornalista, prima della presentazione del libro, mettere piede allo stadio Fanuzzi, vedere lo spogliatoio e la panchina dove sedette suo padre. Gianluca Di Marzio ha anche incontrato il presidente del Brindisi FC Daniele Arigliano, l’allenatore Nello Di Costanzo (con cui si conosceva già in passato per via della grande esperienza del tecnico) e tutta la squadra biancazzurra. Alla fine dell’evento, dopo aver risposto alle domande dei più curiosi che gli chiedevano aneddoti e scoop di mercato della loro squadra del cuore, Gianluca Di Marzio ha scattato fotografie e firmato autografi ai presenti, a chiusura di una bellissima ed emozionante giornata per lui e per tutti gli appassionati di calcio della città.

Antonio Solazzo