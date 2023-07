CALDO TORRIDO: 58 ETTARI DI STERPAGLIE IN FIAMME

Diverse squadre del Comando di Brindisi dei vigili del fuoco sono intervenute questa mattina, verso le 12, per l’incendio di sterpaglie, di canneti e di alberi in località acque chiare.

L’incendio ha colpito un’area di 57 ettari tra Lobia e il villaggio di Acque Chiare, lambito alcune villette, anche senon si registra nessun danno grazie al lavoro di squadre dei vigili del fuoco posizionate come protezione sul perimetro esterno del villaggio. Sul posto, a supporto anche i volontari e la polizia locale per la viabilità sulla litoranea compromessa dal fumo.