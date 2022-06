CALDO TORRIDO. VANNO A FUOCO BOSCHI E STERPAGLIE NEL BRINDISINO

Caldo torrido e grandi difficoltà, soprattutto per le categorie a rischio come quella degli anziani. Ed ovviamente super lavoro per i vigili del fuoco i quali adesso sono impegnati a contenere le conseguenze di un incendio che si è sviluppato nel bosco di Santa Teresa dei Lucci, tra Brindisi e Mesagne.

Tra San Pietro Vernotico e Mesagne, invece, sono andati a fuoco una decina di ettari di terreno incolto e di uliveti già devastati dalla xylella.

E richieste di interventi arrivano da ogni parte della provincia. Speriamo bene…