Calici di vino e musiche d’autore. A Tenute Rubino torna “Cantine aperte”

Tra calici, profumi e musiche d’autore ritorna anche quest’anno uno degli eventi più attesi della primavera

pugliese dagli appassionati del buon vino.

Il prossimo 25 Maggio aprirà le porte ai winelovers, e non solo, la cantina Tenute Rubino che sarà una

delle cantine della provincia messapica che ha scelto di aderire anche quest’anno a “Cantine Aperte”,

l’edizione 2024 dell’evento organizzato in tutte le regioni d’ Italia dal Movimento Turismo del Vino.

Un evento quello che vedrà, ancora una volta, decine di appassionati varcare la soglia di una delle cantine

più rinomate del Salento e che, come accade da alcuni anni ormai, coinvolge quanti attendono di degustare

le nuove annate dei vini e le storiche etichette che negli anni hanno fatto incetta di premi e menzioni. Vino,

musica, local food e sostenibilità i concetti chiave degli eventi di Tenute Rubino organizzati per l’intera

giornata, con appuntamenti mattutini dedicati a tour all’interno della cantina e degustazioni informali che,

con il passare delle ore lasceranno spazio all’evento più glamour dell’intera giornata: l’elegante “Rubino

Wine Party” che la famiglia Rubino organizza per gli amanti del magico connubio tra vino e musica.

Tra degustazioni e visite guidate saranno tre gli appuntamenti della mattinata.

Si parte alle 10.30 con il Susumaniello Wine Tasting.

Il primo appuntamento prevede una visita guidata in cantina. Un racconto appassionato e coinvolgente farà

rivivere ai winelovers la storia dell’azienda e dei suoi rigogliosi vigneti, con un percorso durante il quale gli

ospiti saranno accompagnati per visitare i luoghi della trasformazione delle uve e dell’affinamento dei vini.

Un viaggio nella storia che culminerà con la degustazione guidata dall’enologo della cantina Luca Petrelli,

che guiderà i visitatori nella degustazione di ben quattro vini.

Posti limitati, appena 18, per prendere parte ad un percorso appassionante e appassionato di un’ora e

mezza.

Alle ore 11.00 si prosegue con la Selection Wine Tasting.

Atmosfera conviviale per la seconda visita guidata della giornata in uno dei luoghi più belli della cantina,

quello dell’affascinante corridoio che si affaccia sulla barricaia, spazio in cui si potrà ammirare

un’esposizione delle creazioni della maestra vetraia Maria Concetta Malorzo e luogo privilegiato in questa

occasione per la degustazione di 5 etichette appositamente selezionate per scoprire le peculiarità delle

diverse tenute di famiglia.

Anche in questa seconda proposta la durata massima della visita sarà di un’ora e mezza, visita alla quale

potranno prendere parte solo 25 ospiti.

Terzo e ultimo appuntamento della mattinata è quello organizzato alle 12.30 per chiudere una bellissima

giornata di primavera.

Appuntamento alle ore 12.30 con il Wine Tour e Light Lunch

Sarà il Lungomare Regina Margherita di Brindisi la cornice perfetta per l’ultimo percorso di degustazione

della giornata. A catturare la vista saranno le acque del mare azzurro sul quale si affaccia “Numero Primo” il

luogo perfetto, distante pochi minuti d’auto dalla cantina, dove scegliere di concludere la visita con una

degustazione guidata di 4 vini abbinati ad un succulento menù di piatti tipici del territorio salentino.

Il programma prevede:

Ore 12.30 Tour guidato in cantina

Ore 13.15 Transfer a Numero Primo e percorso di degustazione wine & food.

Un’esperienza entusiasmante della durata di 3 ore ricche di racconti, storie, esperienze sensoriali alla

scoperta dei vini di Tenute Rubino, della sua storia e del territorio brindisino.

La cantina il 25 Maggio sarà comunque aperta agli appassionati del vino per degustazioni informali

presso il nostro wine shop dalle 10 alle 13

L’esperienza in cantina non si chiuderà con gli appuntamenti della mattinata, bensì continuerà con un

evento serale scandito dalla buona musica e dalla degustazione delle migliori etichette scelte per

accompagnare dell’ottimo street food.

Tra bianchi, rosati, rossi e banchi d’assaggio con il cibo locale, pronti a deliziare i palati più esigenti, a farla

da padrone saranno i vini ma anche la musica d’autore dell’artista di origini cubane Jennifer Vargas

Antela, cantante di musica Pop, Soul e RnB, già nota per le varie partecipazioni a diversi talent e

programmi televisivi, ma soprattutto per le sue collaborazioni con Zucchero e Mario Biondi. Ad

accompagnare la voce calda e potente di Jennifer Vargas Antela ci sarà la band che tra i suoi elementi

vanta anche la presenza della talentuosa artista Antonella Loconsole.

La cantina aprirà le porte agli ospiti della serata alle ore 21 per dare il via all’attesissimo “Rubino Wine

Party”.

Gli ospiti potranno degustare gli ottimi vini delle Tenute Rubino che accompagneranno deliziose proposte di

cibo locale con postazioni dedicate all’assaggio di formaggi, salumi e verdure di stagione e un angolo

riservato alla preparazione live di panzerotti caldi fumanti. Saranno 4 le bouvette dedicate alla degustazione

delle nuove annate di bianchi e rosati che sapranno emozionare i palati più giovani ma allo stesso tempo

saranno capaci di farsi apprezzare dagli appassionati dei vini rossi, i classici di Tenute Rubino, che

naturalmente non mancheranno, come da tradizione in ogni evento della Cantina.

Che siano bianchi, rosati o rossi, i vini di Tenute Rubino saranno il giusto accompagnamento alle

prelibatezze che troveranno posto nell’angolo dedicato alle specialità casearie. Sarà difficile scegliere tra

calde mozzarelle, succulente burrate e formaggi speziati semi stagionati e stagionati.

Non mancherà, naturalmente, l’angolo dedicato alla norcineria. Il Prosciutto di Faeto saprà tener testa al

prelibato Capocollo di Martina Franca, entrambi serviti con fragrante pane cotto in forno a legna.

Un posto d’onore sarà dedicato all’amata Puglia. Tra i banchi d’assaggio troveranno posto anche abili

massaie impegnate nella preparazione live di panzerotti fritti, da scegliere dopo aver assaggiato croccanti

focacce alla barese, fragranti pettole, polpette e verdure pastellate.

Tra degustazioni di cibo locale e calici di ottimi vini delle Tenute Rubino, a dare il via alla serata saranno le

eleganti note e la voce black calda di Jennifer Vargas Antela che accompagnerà gli ospiti in un crescendo di

emozioni e con una selezione di brani e musiche coinvolgenti che, con il passare delle ore, lasceranno

spazio al puro divertimento.

Per info e prenotazioni:

www.tenuterubino.com

tel 0831 571955 (dal lun al ven h 9/17)

cell 377 371 3039 (dal lun al ven h 9/17)