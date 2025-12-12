CAM Fest – Art & Music Festival il 14 e 15 dicembre a Carovigno e Ceglie Messapica

Due appuntamenti, a Carovigno e Ceglie Messapica, per accompagnare il pubblico in un viaggio musicale intenso e coinvolgente. E’ il AM Fest, organizzato dal Centro Accademico Musicale con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia, presenta il CAM Fest – Art & Music Festival: un progetto che unisce musica, arte e valorizzazione dei luoghi simbolo del territorio, con l’obiettivo di creare un ponte tra comunità, tradizioni e nuove forme artistiche. Il primo evento si svolge il 14 dicembre alle 20,30 a Carovigno, nella Chiesa Sant’Anna, con uno spettacolo accompagnato da un ensemble cameristico formato da musicisti dell’Orchestra della Magna Grecia, per un concerto capace di fondere eleganza, energia e atmosfere cinematografiche, trasformando lo spazio sacro in un luogo di emozione condivisaIl secondo appuntamento si tiene il 15 dicembre alle 20,00 a Ceglie Messapica, nel castello della città, con l’esibizione del New Project Tango con un repertorio raffinato, pensato per esaltare il dialogo tra tradizione classica, contaminazioni moderne e sonorità mediterranee, in un contesto che valorizza la ricchezza storico-artistica della città nel periodo natalizio.Il progetto intende animare i centri storici, creare occasioni di incontro e proporre un modo di vivere la musica come strumento di relazione e identità. Il sostegno del Consiglio regionale della Puglia contribuisce alla realizzazione di un’iniziativa che aspira a consolidarsi nel tempo.Gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali del Centro Accademico Musicale.