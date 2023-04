“CAMBIAMENTI CLIMATICI E FONTI RINNOVABILI”: UN INTERESSANTE INCONTRO CON MARIO TOZZI

Presso il foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si è tenuto un interessante talk con il prof. Mario Tozzi, geologo, autore e saggista, noto anche come conduttore televisivo. L’incontro sul tema:”Cambiamenti climatici e fonti rinnovabili”, è stato promosso da Hope Group e Galileo con il supporto del Politecnico di Bari. Una tematica importante e di grande interesse che ha suscitato l’attenzione del pubblico presente. Il secondo di tre incontri per parlare di un futuro che possa coniugare salute, lavoro e ambiente, per un mondo migliore per le nuove generazioni. Bisogna prendere atto che i cambiamenti climatici sono già in atto e si devono attuare provvedimenti al fine di evitare la catastrofe. È importante non perdere tempo. Le energie rinnovabili sono competitive e rappresentano la più grande sfida da affrontare per avere una non-dipendenza da altri paesi. Bisogna coinvolgere tutti perché solo così si può fermare questa corsa all’autodistruzionismo. Non sempre ci si accorge della presenza di un problema climatico. Il cambiamento climatico anomalo e accelerato è un atto fisico e va affrontato scientificamente. Spesso c’è un problema di comunicazione perché vengono coinvolte persone non del tutto competenti. Soltanto gli scienziati, con la serietà dei loro studi, dovrebbero contribuire ad affrontare l’argomento. Il cambiamento climatico sta producendo enormi trasformazioni ed è evidente che tutto questo sta avvenendo a causa degli uomini. Ci sono ovviamente anche altri fattori che, però, influiscono lentamente. È innegabile che la responsabilità di tutto questo è da addebitare ai gruppi di potere e bisogna, quindi, cominciare la riconversione e non dare più sussidi pubblici. Le fonti rinnovabili sono reversibili e questo è il pregio. Anna Consales