Cambio al comando della Brigata “San Marco”

La forza anfibia della Brigata Marina San Marco ed il presidio militare di Brindisi hanno un nuovo comandante. Il contrammiraglio Massimiliano Grazioso ha ceduto il comando al contrammiraglio Michele Orini.

La cerimonia di passaggio di consegne è avvenuta nella caserma Carlotto, alla presenza del comandante in capo della squadra navale e della forza marittima europea, ammiraglio di squadra Aurelio de Carolis, oltre che delle massime autorità del territorio.

Grazioso ha guidato la Brigata per circa tre anni durante i quali proprio gli uomini del San Marco sono stati chiamati a partecipare ad importantissime operazioni internazionali, anche nell’ambito di missioni interforze. Una conferma, insomma, del ruolo strategico di questa punta di diamante delle forze armate italiane.

Orini, già comandante della Terza divisione navale, torna alla Brigata San Marco per assumerne il comando, ben consapevole della responsabilità che gli è stata affidata.