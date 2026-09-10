Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi



Presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa con il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, Colonnello Leonardo Acquaro, che ha voluto incontrare gli operatori dell’informazione per un saluto di commiato e un bilancio del lavoro svolto, in vista del suo imminente trasferimento. Dopo quattro anni di intenso lavoro sul territorio, il Colonnello Acquaro lascia la guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi per trasferirsi a Firenze, dove andrà a ricoprire un prestigioso incarico alla guida del Reggimento Allievi Marescialli. È stata una stagione complessa, contraddistinta da incisive operazioni di contrasto alla criminalità organizzata e comune e da una costante presenza preventiva tra la gente. Sotto la direzione del Colonnello Acquaro, l’Arma ha confermato grande attenzione alla sicurezza dei cittadini, consolidando la sinergia con le istituzioni locali. Importante il legame umano che è riuscito a instaurare durante il suo mandato. Un sentito ringraziamento al Colonnello Acquaro e buon lavoro nella sua nuova destinazione. Anna Consales