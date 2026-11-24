Il Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, ha ricevuto stamane il Comandante del Raggruppamento Puglia-Basilicata dell’operazione “Strade Sicure”, Col. Riccardo Stanca, unitamente al Comandante subentrante, Col. Luigi Guarino.

Nel corso del cordiale colloquio, il Prefetto ha espresso apprezzamento per l’opera svolta dal Col. Stanca e dai militari impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, che concorrono alle attività di vigilanza e supporto operativo, con particolare riferimento al CARA e al CPR di Restinco (Brindisi), assicurando un presidio qualificato e costante.

Il Prefetto ha inoltre formulato i migliori auguri di buon lavoro al Col. Guarino, che guiderà il contingente militare nel prossimo semestre.