Cambio al vertice della Guardia di Finanza a Brindisi

Nei giorni scorsi, ha avuto luogo il passaggio di consegne nella carica di Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Brindisi, tra il Maggiore Francesco Ranieri cedente ed il Maggiore Arturo Boccuni subentrante.

Dopo due anni di intenso lavoro, in un contesto territoriale complesso e strategico per la tutela della legalità economico-finanziaria, il Maggiore Francesco Ranieri ha concluso il proprio mandato al vertice del Gruppo di Brindisi per assumere l’incarico di Comandante del Gruppo di Crotone.

A subentrargli è il Maggiore Arturo Boccuni, 58 anni, laureato in Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria presso l’Università di studi di “Tor Vergata” di Roma, ha frequentato il Corso di perfezionamento di polizia giudiziaria presso l’Università Kore di Enna ed è insignito delle onorificenze di Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L’Ufficiale proveniente dal Centro Logistico di Roma, dove ha rivestito l’incarico di Capo Ufficio Organizzazione, Promozione e Assistenza, nel corso della sua carriera da Ufficiale è stato Comandante della Sezione Tutela Entrate del Nucleo PEF di Padova, della Sezione Tutela Economia del Nucleo PEF di Taranto, della Sezione Spesa Pubblica del Nucleo PEF di Bolzano, Comandante della Compagnia e successivamente Gruppo di Bressanone e Comandante della Compagnia di Martina Franca.

Durante l’avvicendamento, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi – Colonnello Emilio Fiora – ha ringraziato il Maggiore Ranieri per l’impegno e l’efficace attività istituzionale svolta ed ha rivolto al Maggiore Boccuni l’augurio di un proficuo percorso professionale, sottolineando l’importanza del ruolo assegnatogli.