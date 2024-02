Cambio appalti nel Petrolchimico – Confasal/Ugl/Cisal: il silenzio della politica…

CAMBIO APPALTI PETROLCHIMICO DI BRINDISI TAVOLO MINISTERIALE AREA DI CRISI DI BRINDISI.

IL GRIDO DI ALLARME LANCIATO DAI LAVORATORI E DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SULLA MATTANZA OCCUPAZIONALE CHE I CAMBI DI APPALTO NEL PETROLCHIMICO PRODUCONO SISTEMATICAMENTE DA DECENNI, TROVA PUNTUALE L’ASSORDANTE SILENZIO DI TUTTE LE ISTITUZIONI, CON LA POLITICA CHE NON È IN GRADO DI PIANIFICARE E PREDISPORRE AZIONI DI SVILUPPO PER UN SISTEMA ECONOMICO AL PASSO CON I TEMPI COME AVVENUTO IN ALTRI PAESI INDUSTRIALIZZATI.

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), LA TRANSIZIONE ENERGETICA, LA DECARBONIZZAZIONE DI CUI DA ANNI SI DISCUTE E IL NUOVO MODELLO DI SVILUPPO DELLA NOSTRA PROVINCIA CHE ALCUNI POLITICI ED INTELLENTUALI PROCLAMANO DA ANNI, DI FATTO HANNO PRODOTTO SOLO MIRAGGI DI SVILUPPO, MA CHE IN REALTA HANNO ACCENTUATO LE CRISI OCCUPAZIONALI, LICENZIAMENTI E DISASTRO SOCIALE PER TANTE FAMIGLIE.

QUESTI VISIONARI SONO GLI STESSI CHE OGGI SI RENDONO OSTILI NEI CONFRONTI DI INVESTIMENTI MILIONARI INDUSTRIALI, ANNUNCIATI ED AUTORIZZATI DA ORGANI PREPOSTI E MINISTERI COMPETENTI, CHE DI FATTO CONSENTIREBBERO NEL BREVE PERIODO IL MANTENIMENTO DI AZIENDE STORICHE NEL CICLO PRODUTTIVO CON L’ASSORBIMENTO DI CENTINAIA E CENTINAIA DI MAESTRANZE, CONSENTENDO UNA RIPRESA ECONOMICA PER TANTE FAMIGLIE E FORSE IL RILANCIO ANCHE DI ATTIVITA’ COMMERCIALI SCOMPARSE DAI RADAR NEL CENTRO CITTADINO.

QUANTO ESPOSTO MERITA SICURAMENTE DEI MOMENTI DI APPROFONDIMENTO, RITENIAMO PER QUESTO NON PIU’ PROCASTINABILE LA RIAPERTURA DI UN TAVOLO PREFETTIZIO ALLA PRESENZA DI TUTTE LE ISTITUZIONI, PARLAMENTARI, CONSIGLIERI REGIONALI ASSOCIAZIONI DATORIALI E SINDACALI, AFFINCHE’ SI ELABORI IMMEDIATAMENTE UN DOCUMENTO UNITARIO DA INVIARE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIA MELONI ED AI SUOI MINISTERI COMPETENTI PER DICHIARARE LO STATO DI CRISI PROFONDA, DI UNA PROVINCIA CHE REGISTRA NEGLI ULTIMI ANNI UNO DECREMENTO DEMOGRAFICO SENZA PRECEDENTI E TASSI DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE E NON SOLO PIU’ ALTI NELLA NOSTRA NAZIONE

OVVIAMENTE IN ATTESA DI AZIONI CONCRETE DA PARTE DELLA POLITCA, E’ OPPORTUNO ATTIVARE TUTTI GLI STRUMENTI UTILI A GARANTIRE ULTERIORI AMMORTIZZATORI SOCIALI ED IL PROSEGUO DEGLI STESSI AL FINE DI GARANTIRE ECONOMICAMENTE TUTTE LE MAESTRANZE IN DIFFICOLTA’ ED ESPULSE DAL MONDO DEL LAVORO, ONDE EVITARE POSSIBILI TENSIONI SOCIALI SEMPRE PIU’ CRESCENTI IN QUESTI ULTIMI MESI.

Pagliara Massimo – Sciurti Davide – Flores Damiano –

CISAL CONFSAL/FISMIC UGL