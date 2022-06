CAMBIO APPALTI PETROLCHIMICO – LA FIM/CISL SCRIVE AL PREFETTO

A S. E. il Prefetto

di Brindisi

Dott.ssa Carolina Bellantoni

Sindaco di Brindisi

Dott. Riccardo Rossi

E p.c.

Confindustria Brindisi

Versalis S.p.A.

Enipower

B.S.G. s.c.a r.l.

Officine Tecniche De Pasquale S.r.l.

Impes Service S.p.A.

TS impianti s.r.l.

OGGETTO: Cambio appalti Petrolchimico

Eccellenza,

come è certamente a Ella noto, nella giornata del 4 febbraio 2022 i lavoratori

metalmeccanici del territorio brindisino hanno svolto una manifestazione di protesta

scendendo in piazza “Per il futuro dell’industria brindisina contro il declino industriale

del territorio di Brindisi”.

In quell’occasione massiccia fu la presenza delle maestranze delle aziende

appaltatrici presso il Petrolchimico di Brindisi e la Centrale Enel di Cerano che

rivendicavano maggior chiarezza nelle gare di appalto poiché da tempo è invalsa la

circostanza che a seguito di cambi di appalto si producano esuberi e quindi si perdano

posti di lavoro.

Oggi a distanza di quattro mesi la preoccupazione sta diventando realtà perché

diversi cambi appalto sono oramai imminenti nel Petrolchimico con assoluta

mancanza di informazione e di trasparenza.

Questo stato di cose è oramai intollerabile, soprattutto in questo periodo di

grave crisi economica, con migliaia di disoccupati.

Come segreteria Fim-Cisl abbiamo ricevuto mandato dai lavoratori di informare

le Autorità di queste forti tensioni e di avviare ogni forma possibile di confronto, al fine

di risolvere la questione, con particolare riferimento all’ormai prossimo cambio

appalto che interesserà l’azienda Officine Tecniche De Pasquale S.r.l. e che

successivamente interesserà la Impes Service S.p.A. e la TS Impianti S.r.l.

Siamo, pertanto, a richiederLe un’urgente convocazione sull’argomento, alla

presenza delle aziende interessate siano esse committenti o appaltatrici.

Michele Tamburrano

FIM/CISL