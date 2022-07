CAMBIO DELLA GUARDIA ALLA UIL CONFEDERALE DI BRINDISI

Il V congresso della Uil Puglia, tenutosi a Bari nelle giornate del 28 e 29 Luglio, ha sancito l’attuzione della riforma organizzativa voluta a Bellaria nel 2012: ricambio generazionale e visione prospettica del futuro le parole d’ordine. Alla guida della Uil di Brindisi viene eletto all’unanimità , dal congresso regionale, Fabrizio Caliolo, giovane docente (40 anni), da oltre 15 anni quadro dirigente della Uil Scuola Brindisi. Per Fabrizio Caliolo “le sfide che riserva il futuro sono complesse ma non impossibili, è necessario ripensare il sistema Paese ridando dignità e protezione ai lavoratori; equità, ricerca, giustizia sociale, sviluppo, sostenibilità delle scelte, le urgenze inderogabli che abbiamo in agenda”.