CAMERA DI COMMERCIO – CONFESERCENTI CHIEDE INTERVENTO DI CONSIGLIERI REGIONALI E PROVINCIALI

La Confesercenti della Provincia di Brindisi ha attuato finora attuerà ancora in futuro iniziative

che oltre ad assicurare ampio sostegno e consulenze agli associati, promuovano anche

l’autodeterminazione del territorio di competenza per dare allo stesso territorio dignità e valore etico e

morale. In tale contesto, la nostra associazione ha molto apprezzato la mozione approvata all’unanimità

in sede di Consiglio Comunale, nell’ultima assise di qualche giorno fa, che impegna il sindaco di

Brindisi a porre la questione della valorizzazione logistica e crocieristica del Porto di Brindisi e del

Salento in tutti i tavoli istituzionali e ministeriali, affinché Brindisi possa riavere la propria Autorità di

Sistema portuale salentina per autodeterminare le scelte del proprio futuro socio-economico.

Partendo da questa circostanza e dai principi che la sorreggono, sarebbe auspicabile che allo

stesso modo si indirizzassero eguali iniziative e simile impegno per scongiurare l’accorpamento della

Camera di Commercio di Brindisi con quella di Taranto, così come sancito dal D.M. del Ministro dello

Sviluppo Economico del 2018, in attuazione del D.Lgs. 219 del 25 novembre 2016. Proprio perché si

debba continuare nell’esprimere la valenza del territorio di Brindisi, capace di autodeterminarsi e anche

di continuare a sostenere le imprese del territorio, come fatto quest’anno con il contributo di 3 milioni

di euro.

Tale accorpamento non è stato ancora attuato sol perché c’è un ricorso della Confesercenti di

Brindisi al Tar di Bari chiedendo l’annullamento del Decreto del Presidente della

Regione Puglia n. 106 del 17 marzo 2023 sull’assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna

organizzazione all’interno del nuovo consiglio camerale. Il ricorso è contro la stessa Regione e contro

tutte le associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori che fanno parte della Camera di

Commercio di Taranto.

Pertanto, si chiede in questa sede che i consiglieri regionali del territorio brindisino e i

consiglieri comunali di Brindisi, come fatto per l’Autorità portuale del Salento, attuino tutte le

iniziative necessarie nei confronti della Regione Puglia e degli enti preposti affinché anche la Camera

di Commercio di Brindisi continui ad esistere in modo degno e duraturo nel tempo, senza accorpamenti

che ne ostano sviluppo, azioni, progetti e obiettivi istituzionali