CAMERA DI COMMERCIO – D’AMORE: BILANCIO 2021 CON UN AVANZO DI GESTIONE DI 440.000 EURO. AIUTI ALLE IMPRESE PER 560.000 NEL 2021 E DI UN MILIONE NEL 1^ QUADRIMESTRE 2022

Nel corso dell’odierna conferenza stampa, il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Brindisi Antonio D’Amore e il Segretario generale Angelo Caforio hanno illustrato i dati relativi al bilancio 2021 che si è chiuso con un avanzo di gestione di 440.000 euro. Nel corso dello stesso anno, inoltre, sono stati erogati contributi diretti a 124 imprese per oltre 560.000 euro.

Dati estremamente positivi anche in riferimento al primo quadrimestre del 2022 durante il quale sono stati concessi (e in gran parte già erogati) contributi per circa un milione di euro a 350 imprese che hanno partecipato ai bandi.

Si fornisce, in ogni caso, un prospetto con i dati riferiti all’attività svolta nel 2021 e nel primo quadrimestre del 2022.

SINTESI ATTIVITA’ CCIAA BR 2021

Avanzo gestione 2021 €.440.000

Contributi Diretti Imprese 2021 €.560.000 124 imprese

Attività, Eventi e marketing territoriale 2021

SNIM – SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE

ASSONAUTICA TERRE DI BRINDISI

MAGGIO SALENTINO – MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA

BAROCCO FESTIVAL

FONDAZIONE MEZZOGIORNO SUD ORIENTALE – SOSTEGNO AVVIO ATTIVITA’

PREMIO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

PUNTO IMRESA DIGITALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA IMPRESE

FONDO DI PEREQUAZIONE – SOSTEGNO DEL TURISMO e INTERNAZIONALIZZAZIONE

Costituito il Tavolo Economia e Lavoro, con la partecipazione di tutte le Associazioni e gli Ordini Professionali Commercialisti e Consulenti Lavoro Avviata una costante interlocuzione e collaborazione con Sindacati CGIL-CISL-UIL Prefettura – Protocollo Intesa Formazione-Informazione imprese su Sicurezza sul Lavoro

ANDAMENTO ISCRIZIONI IMPRESE 2021 E NUMERO ADDETTI

SINTESI ATTIVITA’ CCIAA BR 2022

Attività 1° quadrimestre 2022:

Bando Finanziamento Settore ambulante €.673.000 174 imprese

Bando Liquidità 2022 €. 145.000 60 imprese

Bando Sicurezza e Formazione 2022 €. 70.000 50 imprese

Bando Alternanza Scuola Lavoro 2022 €. 20.000 21 imprese

Bando Innovazione Tecnologica PID 2022 €. 80.000 45 imprese

€.988.000 350 imprese

Attività, eventi e marketing territoriale 2022