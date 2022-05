CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI – BILANCIO E AIUTI ALLE IMPRESE: DOMANI CONFERENZA STAMPA



Domani, venerdì 13 maggio, alle ore 11.00, nella sala della Giunta della Camera di Commercio di Brindisi, il Commissario straordinario Antonio D’Amore ed il Segretario Generale Angelo Caforio terranno una conferenza stampa per la presentazione del Bilancio consuntivo 2021 e per illustrare gli aiuti alle imprese ed agli ambulanti che sono in corso di assegnazione su iniziativa dello stesso Ente camerale brindisino.