CAMERA DI COMMERCIO- ECCO I PATTI TERRITORIALI PER UN ALTRO SVILUPPO DI BRINDISI

CCIAA: Ecco i Patti Territoriali per un altro sviluppo di Brindisi

Conferenza stampa presso la Camera di Commercio di Brindisi, per mettere in evidenza le novità dei Patti Territoriali, in riferimento soprattutto alla sinergia con la Provincia di Brindisi per lo sviluppo del settore dell’agricoltura e dei settori ad ess collegati, come turismo e imrenditoria. Non solo industria quindi nei progetti in animo della Camera di Commercio di Brindisi. Erano presenti il commissario straordinario Antonio D’Amore e il segretario Angelo Caforio.