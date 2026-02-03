Camera di Commercio – Sono 5.747 le società Benefit italiane alla fine del 2025



Rilasciati da Camera di commercio Brindisi – Taranto e Infocamere i dati relativi al IV trimestre 2025



Sono 5.747, di cui 946 femminili, le società benefit italiane al 31 dicembre 2025, con una crescita del 25,13% rispetto all’anno precedente. Il quadro emerge dall’ultimo rilascio dell’Osservatorio sulle Società Benefit tenuto dalla Camera di commercio di Brindisi – Taranto e InfoCamere, attivo dal 2017 e gestito dal 2022 attraverso una dashboard di analisi evoluta del dato.



Con 78,8 miliardi di valore della produzione e oltre 247mila addetti, le benefit italiane superano le aspettative di crescita immaginate negli scorsi mesi (aumentando di ben 438 unità rispetto al trimestre precedente e di 1.154 imprese rispetto al 2024). Prevalgono le società di capitale, che rappresentano il 96,4% delle imprese.



Oggi la Camera di commercio di Brindisi – Taranto è impegnata su diversi fronti:



«La comunicazione dell’ottimo risultato annuale è utile per informare di importanti novità. Nelle scorse settimane, con Infocamere, abbiamo reso disponibile una versione open della nostra dashboard di monitoraggio statistico – commenta il Presidente Vincenzo Cesareo. La stessa è raggiungibile qui: https://www.brta.camcom.it/dashboard-osservatorio-societa-benefit e consente ora a chiunque sia interessato di consultare i principali dati sulle società benefit fino al livello regionale – ferma restando la possibilità di rivolgersi al nostro ufficio per gli approfondimenti. Abbiamo preso questa decisione anche in relazione al lavoro che stiamo conducendo con Unioncamere e Si.Camera per la promozione del modello benefit in Italia nell’ambito dell’azione avviata dal Ministero delle imprese e del made in Italy attraverso Invitalia – sottolinea Cesareo. Il 12 marzo nella nostra sede di Brindisi arriva la seconda tappa della Benefit Competition del MIMIT, la prima competizione italiana specificamente dedicata alle Società Benefit del nostro Paese».



«Mentre ci muoviamo alla promozione, anche a livello regionale grazie all’accordo di cooperazione che lega la Regione all’Unioncamere Puglia e che ha portato alla nascita dell’albo delle società benefit pugliesi, siamo sempre attivi nell’ambito della ricerca – aggiunge la Segretaria generale, Claudia Sanesi. È disponibile l’ultimo e più recente aggiornamento della ricerca nazionale che conduciamo con Nativa, Università di Padova, Intesa San Paolo, Infocamere e Assobenefit. La ricerca prosegue per analizzare con sempre maggiore approfondimento il modello e contribuire alla sua adozione, non solo nel nostro Paese».



