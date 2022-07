Un camoion utilizzato per il trasporto di carne è andato completamente distrutto a causa di un incendio sviluppatosi probabilmente dopo che lo stesso è uscito fuori strada. Il fatto si è verificato in nottata sulla superstrada Brindisi_Lecce, in direzione sud, all’altezza dello svincolo per Trepuzzi. L’autista ha riportato ferite lievi. Sul postop ci sono ancora i vigili del fuoco che stanno tentando di rimuovere la carcassa del mezzo.