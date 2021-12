Questa notte’ intorno le 2.45 circa una squadra del comando di Brindisi dei vigili del fuoco è intervenuta a Torchiarolo, in via don Minzoni, per il recupero di un camion “autospurgo” incastrato in una voragine che si è aperta sotto il manto stradale.

Giunti sul posto i vigili hannoprovveduto alla messa in sicurezza del mezzo e alla chiusura del tratto di strada. Fortunatamente non ci sono feriti.