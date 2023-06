Un gravissimo incidente stradale si è verificato sulla statale 7, in direzione Taranto, nei pressi dell’uscita Francavilla Fontana nord. Per cause in corso di accertamento un camion è uscito fuoristrada e si è ribaltato. L’autista è rimasto incastrato tra le lamiere e si è reso necessario l’intervento dei vigilid el fuoco per estrarlo ed affidarlo al personale del 118 che lo ha condotto in ospedale. Sul posto la polizia stradale.