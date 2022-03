“CAMMINATA E CORSA IN ROSA” – A BRINDISI 100 PARTECIPANTI!

Oltre 100 le partecipanti confermate a 3 giorni dalla “Camminata e Corsa in Rosa”, l’evento podistico non competitivo aperto alle sole donne tra le strade del centro di Brindisi organizzato dal maestro Carmine della Boxe Iaia e Uniti per lo Sport in programma domenica 6 marzo 2022 e dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne al termine del quale sarà donata una simbolica panchina rossa alla città di Brindisi

Superano quota 100 le donne che hanno assicurato la propria partecipazione alla I Edizione della “Camminata e Corsa Rosa“, l’evento podistico aperto a tutte le donne, patrocinato dal Comune di Brindisi, ideato e organizzato dal maestro Carmine Iaia, fondatore della Boxe Iaia Brindisi in programma domenica 6 marzo 2022 con start alle ore 10 (raduno in Via Giuseppe Pisanelli ore 9:30). Una partecipazione notevole e decisa come la volontà di condannare la piaga sociale che continua ad affollare la cronaca nera: la violenza sulle donne.

L’iniziativa, che non a caso arriva nel mese in cui ricorre la “festa della donna“, assume valori dello sport come rispetto, impegno, sacrificio e collaborazione ed è promossa in tandem con le associazioni sportive brindisine di “Uniti per lo sport“.

Un percorso podistico non competitivo di 4 Km tra le vie del centro del Capoluogo Adriatico aperto alla partecipazione di tutte le donneunite dalla volontà di formare un unico grande corteo per dire ancora una volta basta a minacce, soprusi, atti di violenza e costrizioni che provocano sofferenza fisica, sessuale o psicologica di cui molte di loro purtroppo sono vittime.

Cuore dell’evento l’inaugurazione di una panchina rossa, colore simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, che il sodalizio pugilistico del maestro Carmine Iaia donerà alla città di Brindisi come atto conclusivo della manifestazione.

Partendo dalla palestra della Boxe Iaia, al civico 3 di Via Giuseppe Pisanelli, dove è previsto il raduno per lo start, il tragitto designato, segnalato da frecce rosse e che sarà indicato alle partecipanti da una ragazza che si posizionerà in testa al corteo, attraverserà diverse vie del centro cittadino dai Corsi principali alle Piazze Cairoli e Santa Teresa, da via Del Mare al lungomare Regina Margherita per poi ritornare in via Pisanelli dove, nei pressi della palestra, sarà inaugurata la panchina rossa.

Tutte le donne brindisine e non che volessero partecipare possono contattare il maestro Carmine Iaia al numero 347.9428957. Sarà possibile aderire alla manifestazione fino alle ore 9:30 di domenica 6 marzo. A fronte di un contributo organizzativo di 5 euro, sarà assegnata la maglia simbolo dell’evento. Si precisa che in caso di maltempo l’evento sarà rimandato alla domenica successiva.

“Mi gratifica – dichiara il maestro Carmine Iaia – l’aver constatato quante donne brindisine siano state sensibili da aderire, senza esitare, ad una manifestazione simbolo che ho pensato di trasformare in un appuntamento annuale; questa sarà infatti la prima edizione. Siamo convinti che fino al momento della partenza il numero di donne iscritte salirà ancora per dire tutti insieme basta con la violenza di genere ”