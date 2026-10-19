Camminata in Rosa a San Vito dei Normanni

Camminare insieme per la salute delle donne. A San Vito dei Normanni si è’ svolta domenica la “Camminata in Rosa” che ha unito solidarietà, musica e sensibilizzazione.

E’ stata una mattinata ricca di emozioni, organizzata dall’associazione “Cuore di Donna” per ricordare quanto siano importanti la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno. L’ Accademia musicale Lucia Iurleo e la scuola di danza “Dance” di Erika Elefante, con la voce di Sara Elefante del “ Grelè food & Sound”, hanno accompagnato la camminata, rendendo ancora più speciale questa giornata.

Al termine dell’iniziativa sono stati estratti 12 ECG, grazie alla collaborazione della Fratellanza

Popolare. Un sentito ringraziamento da parte degli organizzatori anche alla dottoressa Palmira Francavilla, che ha messo a

disposizione tre visite con ecografia ginecologica.

Cuore di Donna ha inoltre offerto 30 ecografie senologiche gratuite, per aiutare un numero sempre

maggiore di donne a prendersi cura della propria salute. Dieci di queste sono state donate

dall’associazione “La Voce di Luca”. La Camminata in Rosa è stata molto più di un momento di condivisione: è stato un messaggio forte

e importante per tutte le donne.

La prevenzione può salvare la vita. Cuore di Donna continuerà a impegnarsi con il cuore e con determinazione per sostenere le donne e promuovere una comunità sempre più attenta alla salute e al benessere di tutte. “Grazie di cuore a chi ha camminato con noi. Insieme siamo più forti!”. Questo lo slogan finale degli organizzatori.