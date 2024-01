Cammino sinodale. Parte la settima biblica a Brindisi

E’ iniziata oggi, presso la Parrocchia S.Vito la settimana biblica per il cammino sinodale dell’Arcidiocesi di Brindisi e Ostuni. “Il cammino sinodale -ha detto l’Arcivescovo, mons. Giovanni Intini – e’ giunto in fase sapienzale, cioè la fase in cui la Chiesa decide che orientamenti prendere, con l’ascolto della parola di Dio”. La parola di Dio, incentrata sull’episodio dei discepoli di Emanuele, e’ stata letta da mons. Antonio Pitta, docente dell’Universita’ Pontificia. Lateranense. Presenti una moltitudine di fedeli che sì ritroveranno anche domani sera per la seconda giornata.