Campagna acquisti spumeggiante per l’ARMENI ASSI BASKET Brindisi, che impreziosisce il proprio roster con un acquisto di categoria superiore: è Juan Andrés Llaver #87 il nuovo super colpo del team brindisino !!!

È con immenso piacere che la ASD ASSI Basket Brindisi annuncia di aver ingaggio per la prossima stagione il talentuoso play/guardia argentino, che completa il reparto degli esterni in casa biancorossa.

La società brindisina mette a segno l’ennesimo colpo di mercato, garantendosi le prestazioni del forte cestistista argentino.

Questa volta, grazie al grande lavoro dell’area tecnica guidata dal GM Stasi e dal DS Moro, viene potenziato il roster con un giocatore di grande esperienza e affidabilità che vanta numerose presenze nei massimi campionati in argentina.

Llaver è un cestista versatile che può tranquillamente ricoprire gli spot di guardia e/o playmaker, potendo contare su dei fondamentali degni della migliore scuola argentina: è un giocatore atletico, determinato, dai piedi veloci.

Dotato di forte personalità, buon trattamento di palla ed ottima visione di gioco, ama mettere in ritmo i propri compagni: fa del tiro dalla lunga distanza e della capacità di attaccare il ferro le sue armi migliori.

Essendo un giocatore che non digerisce la sconfitta, sul terreno di gioco esprime al meglio il suo forte carattere, che lo rende un combattente fino all’ultimo secondo.

Nel mese di gennaio 2023 arriva in Italia, a Taranto, disputando un ottimo campionato di serie C Silver con la maglia della ASD A.N.S.P.I Santa Rita, con un best high di 34 punti ed una media stagionale di 21 punti.

Il Direttore Sportivo Stefano Moro presenta così il nuovo acquisto: “Llaver è un play moderno che ama giocare di squadra ma che non disdegna “mettersi in proprio” ed arrivare al ferro con conclusioni da sotto. È un giocatore con un gran tiro dall’arco e che, da buon argentino, ha grinta e spirito combattivo tipici dei giocatori sudamericani che non vogliono mai perdere”.

Ecco le sue prime dichiarazioni: “Brindisi è una città che ama il basket: sono davvero felice di far parte di questo gruppo.

Ho subito accettato l’offerta della Società, che mi ha prospettato un progetto serio e ambizioso, e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni.

Garantirò̀ a tutti i tifosi il massimo impegno, in allenamento come in partita, ed insieme ai miei compagni cercheremo di riportare l’ARMENI ASSI Basket Brindisi nel basket che conta”.

“Lusingato di poter presentare alla città ed agli sportivi brindisini questo nuovo giocatore – commenta il General Manager Marco Stasi – che viene a Brindisi con un unico e solo obiettivo: far decollare l’ARMENI ASSI BASKET Brindisi”.

Un ringraziamento particolare a Maxi Morel per la professionalità e serietà con cui è stata condotta e chiusa la trattativa.

La società dà il benvenuto a Juan Andrés augurandogli le migliori soddisfazioni per la sua prima stagione con i colori biancorossi.