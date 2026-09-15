Campagna AIB 2026, il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Brindisi al fianco del territorio

Oltre 5.300 chilometri percorsi per il presidio del territorio, tra prevenzione, monitoraggio e tempestiva segnalazione degli incendi

Si conclude il 15 settembre la Campagna Antincendio Boschivo 2026, un’importante attività di prevenzione e presidio del territorio che ha visto impegnato anche il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Brindisi, nell’ambito del sistema regionale AIB e del coordinamento assicurato dalla Prefettura di Brindisi.

La campagna è stata avviata a seguito della riunione tenutasi l’11 giugno presso la Prefettura di Brindisi, alla quale ha partecipato il Dirigente della Protezione Civile del Comune di Brindisi, Antonio Orefice. Nell’ambito della pianificazione provinciale, al Comune di Brindisi è stato assegnato il compito di concorrere al presidio di alcune delle aree maggiormente esposte al rischio di incendio, comprendendo il litorale nord, il litorale sud e le zone boschive di Preti, Lucci e Santa Teresa.

Per tutta la durata della campagna, i volontari del Gruppo Comunale hanno garantito un’attività costante di pattugliamento e monitoraggio attraverso l’impiego di un mezzo attrezzato AIB, con equipaggi composti da tre volontari e un dipendente della Protezione Civile Comunale, Tutte le attività sono state coordinate da Eugenio Russo.

Un’attività che ha significato presenza concreta sul territorio e attenzione costante alle situazioni di potenziale pericolo. Nel corso dei servizi sono stati individuati e spenti numerosi piccoli focolai, mentre gli incendi di maggiore entità sono stati tempestivamente segnalati ai Vigili del Fuoco, contribuendo così a favorire un rapido intervento delle strutture competenti.

Complessivamente, 15 volontari si sono alternati nello svolgimento del servizio, percorrendo oltre 5.300 chilometri lungo le aree assegnate.

Al di là dei numeri, la Campagna AIB rappresenta soprattutto un esempio concreto del valore del volontariato di Protezione Civile: donne e uomini che mettono a disposizione gratuitamente il proprio tempo, le proprie competenze e la propria disponibilità per contribuire alla sicurezza della comunità e alla tutela del territorio.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Brindisi ha così assicurato la propria presenza all’interno di una più ampia attività istituzionale di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi, operando in raccordo con le altre componenti del sistema di Protezione Civile e con i Vigili del Fuoco, confermando ancora una volta quanto la presenza dei volontari sul territorio rappresenti una risorsa preziosa per la città.