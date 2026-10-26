Campagna vaccinale antinfluenzale, domani la presentazione nella sede della direzione generale Asl

Domani, alle 10.15, in via Napoli, si terrà una conferenza stampa sulla campagna di vaccinazione antinfluenzale della Asl Brindisi.
Interverranno il direttore generale Stefano Rossi, il direttore sanitario Luigi Vernaglione, la direttrice amministrativa Loredana Carulli, il direttore del Dipartimento di Prevenzione Stefano Termite, il presidente dell’Ordine dei medici Arturo Oliva, il presidente dell’Ordine dei farmacisti Antonio Di Noi, il responsabile dell’Ufficio aziendale cure primarie Michele Lisco, la responsabile dell’Ufficio coordinamento cure primarie pediatriche Elisabetta Quaranta.
Al termine della presentazione i vertici aziendali e istituzionali si sottoporranno alla vaccinazione antinfluenzale.