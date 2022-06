CAMPIONATI ITALIANI DI CANOTTAGGIO – BENE IL GRUPPO SPORTIVO DEI VIGILI DEL FUOCO “CARRINO”

Sulle acque del Lago di Piediluco( Terni) , in Umbria, nel weekend dal 23 al 26 di Giugno, si sono tenuti i Campionati Italiani di canottaggio, riservati alle categorie Ragazzi, Under23 ed Esordienti, maschili e femminili. Forte la partecipazione di oltre mille atleti delle molte società italiane , incluso anche il Gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco “Carrino” di Brindisi, presieduto dal comandante provinciale, P.D. Arch. Giulio Capuano ed allenato dal DT Antonio Coppola.

Sin dalla giornata di Sabato, gli atleti dei vigili del fuoco di brindisi dimostrano il loro valore, in particolare nella specialità del singolo , nella categoria Ragazzi Maschile l’atleta Davide Palazzo (15 anni) , alla sua prima regata nazionale a livello agonistico , arriva quinto in batteria, dovendo transitare dai recuperi. In questa frazione lo stesso conduce in testa i primi 1000m di gara, purtroppo un problema tecnico , due embardèe consecutivi,vede sfilare d’avanti gli inseguitori giungendo al traguardo in quarta posizione, non qualificandosi così alla semifinale. Nella categoria under23 maschile, nella specialità del due di coppia con Francesco Catanese e Gabriele Guadalupi , restano pietrificati dall’esperienza dei propri avversari più esperti rimanendo indietro già dai primi metri di gara , perciò preferiscono riservarsi le energie per i recuperi per l accesso alla finale, riuscendo poi, nei recuperi del pomeriggio, ad ottenere il posto in finale A, dopo un bellissimo punta a punta sul filo del rasoio, pur essendo appartenenti ad una categoria inferiore, ovvero la categoria under19.

Nella giornata di domenica, sono ben 3 su 4 equipaggi presentati dal gruppo sportivo vigili del fuoco di Brindisi ,le finali che vedono coinvolti gli equipaggi del Carrino. Infatti, il doppio under23 di Catanese e Guadalupi apre le danze, dovendosi accontentare dell’ottavo posto, maturando esperienza e consapevolezza, visto anche il buon piazzamento in una categoria superiore. Il due senza categoria under23 pesi leggeri maschile di Nicola Centonze e Matteo Palazzo fa del suo meglio, ma è costretto a fermarsi all’ottavo posto, complice anche la differenza di categoria, infatti anche loro appartengono alla categoria under19, ma Comunque continuando a maturare esperienza in vista delle prossime regate. L’ultima finale di giornata vede coinvolto il quattro senza categoria under23 maschile di Gabriele Guadalupi, Francesco Catanese, Matteo Palazzo e Nicola Centonze, tutti atleti appartenenti alla categoria under19 primo anno , che arriva ottavo, dopo aver dato il suo massimo.

Buoni quindi i risultati del Gruppo, come ci conferma il DT Coppola: “Nonostante le difficoltà dateci dalla differenza di categoria e dalla relativamente poca esperienza, siamo riusciti a portare a casa dei buoni risultati, sintomo di un allenamento costante e ad alto rendimento. C’è ancora della strada da fare, ma la direzione è quella giusta, quindi continueremo a seguirla. Per ora faccio i complimenti ai miei ragazzi e continueremo ad allenarci in vista dei prossimi appuntamenti remieri.