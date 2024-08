Campionato italiano di beach sprint. Argento e bronzo per il Gruppo sportivo dei Vigili del fuoco di Brindisi

Si è svolto, in questo weekend dal 23 al 25 agosto 2024 sulle spiagge del lungomare di Pescara, il campionato italiano beach sprint 2024.

Hanno gareggiato anche 4 atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco di Brindisi, allenato dal Direttore Tecnico Antonio COPPOLA.

Le gare si sono aperte con la giornata di Venerdì, i cui sono stati disputati i TIME TRIALS, una prova a tempo dove venivano selezionati i primi 8 equipaggi che accendevano alle qualificazioni.

Nel doppio Under 19 maschile, PALAZZO Davide e TANZARELLA Francesco superano i time trials con il 3 miglior tempo, continuando così il loro percorso verso il sogno tricolore, mentre nel doppio Senior maschile, CRASTOLLA Daniele e CENTONZE Nicola, ottengono il secondo miglior tempo a solo un decimo dal primo, anch’essi accedono alla fase eliminatorie dei quarti di finale del giorno dopo.

La giornata di Sabato si apre con due vittorie per entrambi gli equipaggi senza troppi sforzi ottengono l’accesso alla semifinale che si disputano nel pomeriggio.

Nelle prime ore pomeridiane il doppio Under 19 dopo una gara combattutissima contro gli atleti della Monate (Va) riescono ad ottenere la meglio sugli avversari e accedono alla finalissima che decreterà il primo che sarà il Campione d’Italia e il secondo posto assoluto della loro categoria.

Mentre per l’equipaggio Senior di CENTONZE-CRASTOLLA Daniele per colpa di alcuni inconvenienti tecnici, purtroppo, non riescono passare per la finale A del primo e secondo posto, ma l’accoppiata brindisina è costretta a passare dalla finale B che stabilirà il terzo e quarto posto assoluto.

Nell’ultima giornata di gare, i nostri ragazzi del doppio Under 19 TANZARELLA-PALAZZO sono obbligati a fermarsi al secondo posto (ARGENTO) assoluto considerando che i vincitori sono gli attuali campioni del mondo in carica, che ottengono la meglio sull’accoppiata dei Vigili del Fuoco “Carrino” di Brindisi.

Nel doppio Senior CRASTOLLA-CENTONZE si riscattano dalla gara del Sabato e ottengono uno spettacolare terzo posto (BRONZO), che consapevoli della potenzialità dell’equipaggio, lascia un po l’amaro in bocca.

Ottimo, quindi, il bilancio del Gruppo Sportivo, che riesce a portare entrambi gli equipaggi iscritti sul podio.