Campionato italiano e “Brindisi-Corfu” – Il PD esprime preoccupazione per il taglio di risorse

Il Partito Democratico esprime profonda preoccupazione per le esigue risorse previste dal Comune di Brindisi per il sostegno all’organizzazione e alla promozione degli eventi di rilevanza internazionale legati al mare, in particolare la regata Brindisi-Corfù e il Campionato italiano di vela d’altura.

È sconcertante constatare che, nonostante tali manifestazioni rappresentino a pieno la cultura e la tradizione della città e in generale del territorio, il Comune abbia destinato poche risorse, rischiando di comprometterne lo svolgimento e la qualità.

Ancora più grave risulta il fatto che siano stati stanziati fondi per altri eventi, di minore suggestione, impatto e durata, a discapito delle manifestazioni che, nel corso degli anni, hanno contribuito in modo significativo alla promozione turistica e al prestigio di Brindisi a livello nazionale e internazionale.

In questo contesto, rivolgiamo un sentito ringraziamento alla Regione Puglia e all’Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione per aver fornito il sostegno finanziario di ben 160mila euro, che permetterà di salvaguardare l’organizzazione di tali eventi.

Apprezziamo, altresì, l’impegno e la determinazione degli organizzatori della Brindisi-Corfù, del Campionato Italiano di Vela d’altura, della Motonautica e della Brindisi-Valona a pianificare ugualmente lo svolgimento delle manifestazioni dimostrando grande collaborazione e spirito di adattamento nel cercare soluzioni alternative di fronte alle restrizioni finanziarie imposte dal Comune.

Pur essendo consapevoli delle difficoltà economiche, esortiamo il Circolo della Vela a non rinunciare alla partenza dal lungomare della Regata Brindisi-Corfù, preservando così la tradizione e l’importanza attrattiva dell’evento.

A tal fine, sollecitiamo il Comune di Brindisi a riconsiderare le scelte economiche fatte, ripristinando il contributo finanziario previsto da bilancio per la Brindisi-Corfù magari, se occorre, riconsiderando decisioni su eventi per cui si è pattuito un esborso eccessivo, come ammesso dallo stesso Sindaco Marchionna.

Il Partito Democratico, nel considerare fondamentale investire in modo oculato nelle manifestazioni che valorizzano il territorio, rimane vigile e pronto a sostenere ogni iniziativa che promuove tangibilmente lo sviluppo turistico e culturale.

Partito Democratico di Brindisi