CAMPIONI D’ITALIA NEL QUATTRO DI COPPIA NELLA CATEGORIA SENIOR CON TIMONIERE, E UN BRONZO NEL DUE DI COPPIA JUNIORES

È l’arenile di Santa Teresa, a Salerno, ad ospitare i Campionati Italiani di Beach Sprint, specialità del canottaggio che prevede una fase di corsa, 500 metri in barca con slalom e nuovamente una fase di corsa a terra, tenutisi dal 25 al 27 Agosto 2023.

Bisogna ringraziare in particolare il Comandante provinciale di Salerno Ing. Carlo Federico e tutto il personale del Comando per l’avvenuta ospitalità degli atleti partecipanti.

Anche quest’anno il GS VVF Carrino di Brindisi, grazie al suo presidente, P.D. Giulio Capuano, ed al Funz. Roberto Galluzzo, ha preso parte alla regata, dimostrando ancora una volta l’imposizione del gruppo a livello nazionale.

Il gruppo sportivo, allenato dal DT Antonio Coppola, si è presentato al campionato con 6 atleti, distribuiti su ben 5 barche, riuscendo anche a portare a Brindisi un titolo italiano.

Nei singoli beach sprint, per la categoria under19 maschile Davide Palazzo ottiene il terzo miglior tempo nei Time Trials, ovvero delle prove che servono a definire poi chi si qualifica per i quarti di finale o per le semifinali. Ai quarti di finale poi Davide riesce agevolmente a passare il turno, dovendo poi accontentarsi dell’accesso in Finale B dalla sua semifinale, essendo arrivato secondo di pochissimi secondi. In finale B arriverà poi secondo, ottenendo quindi un quarto posto in generale della sua categoria. Nel singolo categoria senior maschile, Daniele Crastolla fa registrare il terzo crono nei time trials, riuscendo anche lui a superare i quarti di finale, ma poi, in semifinale, si deve accontentare del passaggio alla finalina per il terzo e quarto posto, nella quale, arrivando secondo, ottiene il quarto posto. Nel due di coppia categoria under19 maschile, i Campioni d’Italia in carica, Nicola Centonze e Matteo Palazzo puntano a difendere il loro titolo, passando tranquillamente ai quarti di finale dai time trials. Superati con scioltezza i quarti, durante la semifinale un problema con la direzione, dovuto a vento e corrente, costringe l’accoppiata brindisina a dover disputare la Finale B, nella quale riesce ad ottenere, senza molti sforzi, la medaglia di bronzo. Nel due di coppia categoria senior maschile invece, Matteo Galluzzo e Niccolò Golizia riescono a superare agevolmente i time trials con il quinto tempo, a poco meno di mezzo secondo dal terzo tempo, ma dovendosi fermare ai quarti di finale per poco più di un secondo, non potendo quindi disputare le semifinali, ma tornando a casa comunque con il quinto posto finale.

Infine, il quattro di coppia con timoniere categoria senior maschile di Matteo Galluzzo, Daniele Crastolla, Nicola Centonze, Matteo Palazzo e Davide Palazzo al timone, dopo aver ottenuto il settimo tempo nei time trials, vince i quarti di finale ed in semifinale batte anche l’equipaggio favorito per la vittoria del titolo, capovolgendo quindi quanto pronosticato dai time trials. La Finale A è perfetta, il quadruplo non si scompone e mantiene la testa dalla partenza, passando dal giro di boa e fino alla fine: è quindi oro e titolo di Campioni d’Italia per Galluzzo Matteo, Crastolla Daniele, Centonze Nicola ed i fratelli Palazzo Matteo e Davide.

L’allenatore del Gruppo, Antonio Coppola, è molto soddisfatto dei risultati: “Torniamo a casa, anche quest’anno, con un titolo di Campioni d’Italia, una medaglia di bronzo ed altri tre ottimi piazzamenti. Sicuramente abbiamo lavorato bene in questa direzione e cercheremo di continuare così.

Adesso con Davide Palazzo nel singolo under19 e con Nicola Centonze e Matteo Palazzo nel due di coppia, sempre under19, proveremo a qualificare i nostri equipaggi per la partecipazione ai Mondiali.